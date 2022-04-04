Житель Мевасерет-Циона едва не умер, подавившись на улице швармой

В Мевасерет-Цион была вызвана "скорая" для мужчины, подавившегося швармой на улице. Парамедики МАДА рассказывают, что, когда они приехали, мужчина лежал на земле, и он уже не дышал.

Бригаде "скорой" удалось извлечь постороннее тело из горла мужчины, а также были начаты реанимационные мероприятия.

В больницу мужчина, которому, по оценкам парамедиков, приблизительно 44 года, был доставлен в больницу "Шаарей Цедек". Его состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое.