Житель Мевасерет-Циона едва не умер, подавившись на улице швармой
В Мевасерет-Цион была вызвана "скорая" для мужчины, подавившегося швармой на улице. Парамедики МАДА рассказывают, что, когда они приехали, мужчина лежал на земле, и он уже не дышал.
Бригаде "скорой" удалось извлечь постороннее тело из горла мужчины, а также были начаты реанимационные мероприятия.
В больницу мужчина, которому, по оценкам парамедиков, приблизительно 44 года, был доставлен в больницу "Шаарей Цедек". Его состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое.
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