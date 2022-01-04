Внимание, розыск: пропал Александр Кербель, русскоговорящий гражданин Австралии

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Александра Кербеля, гражданина Австралии, в течение последних двух недель находившегося в Израиле. В последний раз его видели около недели назад в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.78, среднего телосложения, носит бороду. Предположительно, на нем было длинное черное пальто и черная кипа на голове.

Разыскиваемый говорит на английском, русском и иврите.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5391550 или 100.