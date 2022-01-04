Иерусалим:
6 - 11°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
10 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2022 г., 14:48

Внимание, розыск: пропал Александр Кербель, русскоговорящий гражданин Австралии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропал Александр Кербель, русскоговорящий гражданин Австралии

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Александра Кербеля, гражданина Австралии, в течение последних двух недель находившегося в Израиле. В последний раз его видели около недели назад в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.78, среднего телосложения, носит бороду. Предположительно, на нем было длинное черное пальто и черная кипа на голове.

Разыскиваемый говорит на английском, русском и иврите.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5391550 или 100.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:52 Задержан житель Кирьят-Яма по подозрению в нападении, в результате которого был тяжело ранен житель Кирьят-Моцкина
14:48 Внимание, розыск: пропал Александр Кербель, русскоговорящий гражданин Австралии
14:34 Вынесение приговоров по делам, вызывающим общественный интерес, будет транслироваться в прямом эфире
14:18 В аптеках на 25% вырос спрос на тесты, маски и санитайзер
14:17 Опубликовано время похорон подполковника ВВС Эреза Сахьяни
13:14 У заместителя Лапида, гулявшего без маски на вечеринке, выявлен коронавирус
12:53 Опубликовано время похорон майора ВВС Хена Фогеля
11:25 Однополые пары смогут обращаться к суррогатным матерям уже на следующей неделе, но суррогатных матерей не хватает
10:53 Минздрав Израиля: пока нет данных об эффективности "Спутник V" против "омикрона"
09:12 Гражданин Узбекистана и гражданка Непала задержаны по подозрению в издевательствах над пожилыми подопечными
Загрузка...