Владелец обанкротившейся девелоперской компании задержан по подозрению в сокрытии имущества от кредиторов

Полиция Израиля задержала 60-летнего жителя центра страны, ранее владевшего девелоперской компанией, по подозрению в нарушении закона о банкротстве, сокрытии имущества от кредиторов и отмывании капитала.

Задержанный, после банкротства компании отбывший тюремный срок за мошенничество, в рамках процедур банкротства должен кредиторам 1,8 миллиарда шекелей.

В ходе следствия, проведенного полицией совместно с управлением по делам банкротств в министерстве юстиции, выяснилось, что задержанный в течение длительного времени скрывал имущество и принадлежащие ему компании от кредиторов, оформляя их на имя родственников и подставных лиц.

В ходе обысков у подозреваемых и лиц из его окружения были изъяты документы и компьютеры.