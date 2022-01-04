Иерусалим:
6 - 11°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
10 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2022 г., 07:08

Владелец обанкротившейся девелоперской компании задержан по подозрению в сокрытии имущества от кредиторов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Владелец обанкротившейся девелоперской компании задержан по подозрению в сокрытии имущества от кредиторов

Полиция Израиля задержала 60-летнего жителя центра страны, ранее владевшего девелоперской компанией, по подозрению в нарушении закона о банкротстве, сокрытии имущества от кредиторов и отмывании капитала.

Задержанный, после банкротства компании отбывший тюремный срок за мошенничество, в рамках процедур банкротства должен кредиторам 1,8 миллиарда шекелей.

В ходе следствия, проведенного полицией совместно с управлением по делам банкротств в министерстве юстиции, выяснилось, что задержанный в течение длительного времени скрывал имущество и принадлежащие ему компании от кредиторов, оформляя их на имя родственников и подставных лиц.


В ходе обысков у подозреваемых и лиц из его окружения были изъяты документы и компьютеры.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:08 Владелец обанкротившейся девелоперской компании задержан по подозрению в сокрытии имущества от кредиторов
06:51 Посол Израиля Михаил Бродский: "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины". Интервью
05:55 Прогноз погоды на 4 января: прохладно, местами дожди
01:18 ЦАХАЛ: около Хайфы разбился вертолет "Аталеф", двое пилотов погибли
22:38 Полиция арестовала 16-летнего репатрианта из России возле консульства США в Иерусалиме
22:12 "Огненный шар упал в море": возле побережья Хайфы потерпел крушение вертолет ЦАХАЛа
22:02 В результате ДТП на 889-й трассе пострадали три человека, из которых двое в тяжелом состоянии
21:24 N12: китайские строители метро в Гуш-Дане жалуются на рабские условия труда
20:25 В Кирьят-Яме при невыясненных обстоятельствах тяжело ранен 30-летний мужчина
18:19 Акция вандализма на подворье Русской духовной миссии в Яффо. РПЦ обвиняет радикалов из "иудейских религиозных общин"
Загрузка...