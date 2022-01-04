Опубликовано время похорон подполковника ВВС Эреза Сахьяни
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что похороны подполковника ВВС Эреза Сахьяни, погибшего накануне в катастрофе военного вертолета в Средиземном море, состоятся на кладбище Мисгав сегодня в 19:00.
Пресс-служба передала СМИ просьбу семьи погибшего воздержаться от освещения похорон.
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