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NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2022 г., 14:17

Опубликовано время похорон подполковника ВВС Эреза Сахьяни

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Опубликовано время похорон подполковника ВВС Эреза Сахьяни

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что похороны подполковника ВВС Эреза Сахьяни, погибшего накануне в катастрофе военного вертолета в Средиземном море, состоятся на кладбище Мисгав сегодня в 19:00.

Пресс-служба передала СМИ просьбу семьи погибшего воздержаться от освещения похорон.

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