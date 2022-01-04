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NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2022 г., 12:53

Опубликовано время похорон майора ВВС Хена Фогеля

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Опубликовано время похорон майора ВВС Хена Фогеля

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что похороны майора ВВС Хена Фогеля, погибшего накануне в катастрофе военного вертолета в Средиземном море, состоятся на военном кладбище в Хайфе сегодня в 15:00.

Пресс-служба передала СМИ просьбу семьи погибшего воздержаться от освещения похорон.

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