Предварительный скрининг для туристов из стран, с которыми действует "безвиз", будет введен Израилем в этом году

В ходе брифинга с участием министра внутренних дел Израиля Айелет Шакед и генерального директора Управления регистрации населения Томер Московича журналистам было сообщено, что уже в 2022 году будет введен предварительный скрининг "на благонадежность" для туристов из ряда стран, с которыми у нас действует соглашение о безвизовом режиме.

Эта мера будет, в частности, принята в рамках подготовки к внедрению безвизового режима между Израилем и США.

Кроме того, речь идет о странах бывшего СССР, граждане которых особенно часто используют безвизовый режим, чтобы, приехав в Израиль туристами, оставаться на заработки.

Напомним, что до пандемии коронавируса, когда Израиль был открыт для туристов, многие граждане России, Украины, Грузии и других стран приезжали в Израиль на заработки, в связи с чем "подозрительных" туристов из этих стран зачастую не впускали уже на израильской границе в страну - доходило до того, что на границе "заворачивали" десятки пассажиров с одного рейса.

Проблемы возникали как у отдельных туристов, так и у целых групп. Власти Украины и России несколько раз требовали от Израиля смягчить процесс проверок на границе, а некоторые израильские политики начали выдвигать предложения об отмене безвизового режима.

В настоящий момент, как уже объяснял в интервью редакции NEWSru.co.il Томер Москович, существует план, который поможет максимально упростить процесс въезда в Израиль, не отказываясь от "безвиза". Авиакомпании будут передавать Управлению регистрации населения Израиля списки пассажиров из "проблемных" стран, и эти списки будут проходить предварительную проверку. Если турист фигурирует в списках тех, кому уже запрещен въезд в Израиль, или по той или иной причине вызывает особые подозрения, его "развернут" не в израильском аэропорту, а не посадят на самолет в аэропорту вылета.

При этом, как подчеркнул гендиректор Управления, посадка на самолет не означает, что туриста впустят в страну - окончательное решение будет приниматься уже на границе.

Пока скрининг будет проходить уже после покупки билета, на этапе регистрации на рейс. Позже планируется создать систему, которая позволит сделать это на более ранних этапах.