Беннет: "Мы вернем домой израильтян, находящихся в Газе"

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, выступая на церемонии, посвященной Дню Памяти, что Израиль продолжит бороться с террором.

"Насилие и террор - это не приговор Небес, с которым нам придется мириться всю жизнь. Мы будем бить не только тех, кто наносит нам прямой ущерб, но и тех, кто их направляет и финансирует. Эти режимы более не смогут спрятаться от нас", - сказал премьер-министр.

Он упомянул израильтян, которые находятся в руках ХАМАСа. "Мы не на секунду не забываем их - солдат и граждан. Мы были теми, кто их туда направил, мы будем теми, кто их оттуда вернет домой. Это наше обязательство".

В 11:00 по всему Израилю прозвучала двухминутная траурная сирена. После этого на военных кладбищах по всей стране начались церемонии Дня Памяти. В Петах Тикве родственники павших прервали выступление министра внутренних дел Айелет Шакед. В "Зале славы" на Горе Герцля родственники погибших в терактах вывесили плакат "Тот, кто создает правительство со сторонниками террора, нежелателен здесь". Однако выступление Беннета прошло без помех.

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