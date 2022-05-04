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NEWSru.co.il :: В Израиле4 мая 2022 г., 12:39

"Кан": США дали согласие на утверждение проектов строительства в Иудее и Самарии

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"Кан": США дали согласие на утверждение проектов строительства в Иудее и Самарии

На следующей неделе состоится заседание Верховной комиссии по планированию и застройке, которой предстоит утвердить проекты строительства в Иудее и Самарии.

Как сообщает "Кан 11", созыв комиссии был согласован с администрацией США.

Напомним, что требование созыва заседания комиссии и утверждение проектов строительства в Иудее и Самарии было условием нескольких депутатов от "Ямины", заявивших, что в противном случае они перестанут поддерживать коалицию. Депутаты от "Ямины" согласились отложить созыв заседания комиссии до завершения месяца Рамадан.

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