"Кан": США дали согласие на утверждение проектов строительства в Иудее и Самарии

На следующей неделе состоится заседание Верховной комиссии по планированию и застройке, которой предстоит утвердить проекты строительства в Иудее и Самарии.

Как сообщает "Кан 11", созыв комиссии был согласован с администрацией США.

Напомним, что требование созыва заседания комиссии и утверждение проектов строительства в Иудее и Самарии было условием нескольких депутатов от "Ямины", заявивших, что в противном случае они перестанут поддерживать коалицию. Депутаты от "Ямины" согласились отложить созыв заседания комиссии до завершения месяца Рамадан.