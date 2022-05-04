Суд временно заморозил отмену коллективной защиты мигрантов из ДР Конго

Иерусалимский окружной суд издал временный указ, приостанавливающий вступление в силу решения министра внутренних дел Айелет Шакед о снятии коллективной защиты с находящихся в Израиле мигрантов из Демократической республики Конго.

Указ был издан в рамках иска, поданного группой правозащитных организаций ("Врачи за права человека, Центр продвижения африканских беженцев, Организация помощи беженцам, Организация по защите прав человека и т.д.), утверждающих, что ситуация в ДР Конго по-прежнему представляет существенную угрозу для жизни людей. К иску приложено заключение Комиссии ООН по делам беженцев.

Напомним, что в начале апреля Шакед подписала указ, снимающий коллективную защиту с находящихся в Израиле граждан Демократической республики Конго.

Коллективная защита была предоставлена в 2002 году на основании международной конвенцией о беженцах в связи с шедшей в ДР Конго гражданской войной. Управление регистрации населения и миграции Израиля объявило, что ситуация в стране нормализовалась, и коллективная защита больше не требуется.

В связи с этим находящимся в Израиле гражданам ДР Конго были даны 30 дней, чтобы подать индивидуальное прошение о получении статуса беженца. Те, чьи прошения будут отклонены, будут возвращены на родину.

По данным газеты "Гаарец", в Израиле находятся около 400 мигрантов из ДР Конго. 264 из них находятся в стадии рассмотрения прошения статуса беженца и не могут быть выдворены из страны до окончания процесса. Прошения 42 человек были отклонены, 3 прошения были удовлетворены.