В результате ДТП на 1-й трассе пострадали три человека, включая двух детей

В среду, 4 мая, на 1-й трассе около съезда на Латрун столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии были травмированы три человека, в том числе двое детей.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что девочка примерно десяти лет получила тяжелые травмы, девочка примерно 13 лет травмирована легко. Пострадавших детей доставили в больницу "Асаф а-Рофе" ("Шамир") в Беэр-Яакове.

Также травмы средней тяжести получил 23-летний мужчина, ехавший на мотоцикле. Его доставили в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.

Полиция проводит расследование.