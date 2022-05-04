В результате ДТП на 1-й трассе пострадали три человека, включая двух детей
В среду, 4 мая, на 1-й трассе около съезда на Латрун столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии были травмированы три человека, в том числе двое детей.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что девочка примерно десяти лет получила тяжелые травмы, девочка примерно 13 лет травмирована легко. Пострадавших детей доставили в больницу "Асаф а-Рофе" ("Шамир") в Беэр-Яакове.
Также травмы средней тяжести получил 23-летний мужчина, ехавший на мотоцикле. Его доставили в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.
Полиция проводит расследование.
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