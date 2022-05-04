Президент Герцог: "Слова Лаврова вызвали во мне гнев и отвращение"

Президент Израиля Ицхак Герцон в интервью изданию "Гаарец" рассказал, что несколько раз перечитал высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "еврейской крови" у Гитлера, поскольку не мог поверить своим глазам.

"Эти слова вызвали во мне гнев и отвращение, - заявил Герцог, - это отвратительная ложь, и я ожидаю от него, что он возьмет свои слова обратно и принесет извинения".

При этом президент считает, что высказывания российской стороны не испортят отношений между нашими странами.

Как сообщалось ранее, Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, в частности, заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."

Премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал слова министра иностранных дел России так: "Необходимо немедленно прекратить использование темы Катастрофы в качестве средства политической борьбы и взаимных нападок. Его (Лаврова) слова являются неправдой и неприемлемы по сути. Целью подобной лжи является попытка направить в адрес евреев обвинения совершении самых страшных преступлений в отношении самих евреев и освободить от ответственности гонителей нашего народа".

Глава МИД Израиля Яир Лапид сказал: "Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".

В ответ на это МИД РФ заявил, что правительство Израиля поддерживает "неонацистский режим в Киеве"