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NEWSru.co.il :: В Израиле4 мая 2022 г., 08:21

Компания "Кармель Мааданим" просит не потреблять кебабы "Меркато" с мятой и кедровыми орехами

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Компания "Кармель Мааданим" просит не потреблять кебабы "Меркато" с мятой и кедровыми орехами

Компания "Кармель Мааданим БААМ" объявила об отзыве с прилавков магазинов упаковок кебабов с мятой и кедровыми орехами ("Кебаб Нана Цнобар") весом 880 граммов, продаваемых под брендом "Меркато".

Отзыву подлежит продукция, произведенная 19.04.2022 со сроком годности до 19.06.2022 и с номером штрихкода 7130503820010.

Потребителей, купивших товар, просят не использовать его и вернуть производителю. Телефон компании: 03-5100895, электронная почта: [email protected]


Причиной отзыва партии товара стало обнаружение в ней бактерии Clostridium perfringens в количества, превышающих максимально допустимые.

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