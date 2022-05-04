Компания "Кармель Мааданим" просит не потреблять кебабы "Меркато" с мятой и кедровыми орехами

Компания "Кармель Мааданим БААМ" объявила об отзыве с прилавков магазинов упаковок кебабов с мятой и кедровыми орехами ("Кебаб Нана Цнобар") весом 880 граммов, продаваемых под брендом "Меркато".

Отзыву подлежит продукция, произведенная 19.04.2022 со сроком годности до 19.06.2022 и с номером штрихкода 7130503820010.

Потребителей, купивших товар, просят не использовать его и вернуть производителю. Телефон компании: 03-5100895, электронная почта: [email protected]

Причиной отзыва партии товара стало обнаружение в ней бактерии Clostridium perfringens в количества, превышающих максимально допустимые.