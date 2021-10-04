В Бней-Браке пожилой мужчина был сбит самокатом, пострадавший в тяжелом состоянии

В понедельник, 4 октября, на улице раввина Герцога в Бней-Браке мужчина примерно 80 лет был сбит человеком, ехавшим на самокате с электрическим приводом.

Пострадавший, получивший тяжелую черепно-мозговую травму, был доставлен бригадой скорой помощи в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

По оценке медиков, состояние пострадавшего стабильно тяжелое.

Полиция проводит расследование.