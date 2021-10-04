Беннет: "Вмешательство ШАБАКа в борьбу с насилием в арабском секторе будет ограниченным"

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что вмешательство Общей службы безопасности (ШАБАК) в борьбу с насилием в арабском секторе будет весьма ограниченным.

Выступая на церемонии вручения знаков отличия сотрудникам ШАБАКа, премьер-министр сказал: "Вмешательство ШАБАКа будет ограниченным и коснется тех областей, где не будет противоречия с его законными полномочиями, но будет возможность использовать имеющиеся у него преимущества".

Ранее министр внутренней безопасности Омер Бар Лев заявил, что публикации, согласно которым ЦАХАЛ будет активно участвовать в процессе, неверны. "Речь не шла о вмешательстве ЦАХАЛа, и у армии нет никаких полномочий и обязанностей в рамках программы, которая разработана министерством внутренней безопасности под моим руководством", - заявил Омер Бар Лев.