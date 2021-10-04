В Тель-Авиве прошла акция протеста молодых врачей: задержаны 10 человек

Вечером 4 октября в Тель-Авиве состоялась акция протеста врачей, проходящих стажировку в больницах. Они выражают недовольство компромиссом, предложенным министерством экономики по сокращению их дежурств.

Молодые врачи заявляют, что в случае утверждения плана минэкономики 90% стажеров придется во время дежурства находиться на рабочем месте более 26 часов подряд.

Участники протеста перекрыли для движения транспорта участок от улицы Давид а-Мелех до дома, в котором проживает министр здравоохранения Ницан Горовиц.

По информации новостной службы корпорации "Кан", полиция задержала не менее 10 частников данной акции протеста.