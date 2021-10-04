ДТП около аэропорта Бен-Гурион, тяжело травмирован мужчина

В понедельник, 4 октября, около поселка Цафрия (неподалеку от аэропорта Бен-Гурион, региональный совет Сдот-Дан) столкнулись автобус (в котором не было пассажиров) и легковой автомобиль. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 30 лет.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.

Сообщается, что водитель автобуса получил легкие травмы и доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.