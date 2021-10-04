Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 15:28

ДТП около аэропорта Бен-Гурион, тяжело травмирован мужчина

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ДТП около аэропорта Бен-Гурион, тяжело травмирован мужчина ДТП около аэропорта Бен-Гурион, тяжело травмирован мужчина

В понедельник, 4 октября, около поселка Цафрия (неподалеку от аэропорта Бен-Гурион, региональный совет Сдот-Дан) столкнулись автобус (в котором не было пассажиров) и легковой автомобиль. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 30 лет.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.

Сообщается, что водитель автобуса получил легкие травмы и доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:49 Жильцам эвакуированного дома в Иерусалиме разрешено вернуться в свои квартиры
22:42 Ицхак Герцог сообщил, что Израиль и Украина вернутся к обсуждению выплаты пенсий израильским старикам
21:52 В результате ДТП возле Кусейфе погиб мотоциклист
21:03 Минтранс и Земельное управление договорились о закрытии Нового тель-авивского автовокзала
19:13 Минздрав и полиция в совместном заявлении: курительная смесь "найс гай" отравлена
18:35 Аэропорт Бен-Гурион переносит внутренние рейсы в первый терминал
18:21 Саар опубликовал меморандум закона, ограничивающего срок пребывания на посту главы правительства
18:11 Из-за угрозы обрушения эвакуированы жильцы дома в Иерусалиме
17:53 В возрасте 66 лет скончался бывший депутат Кнессета и министр Йосеф Парицки
16:25 В Тират-Кармеле в результате ДТП тяжелые травмы получил пешеход
Загрузка...