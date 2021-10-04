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NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 10:47

Внимание, розыск: пропал 22-летний Эден Шломо Унгер из Ришон ле-Циона

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Внимание, розыск: пропал 22-летний Эден Шломо Унгер из Ришон ле-Циона

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 22-летнего Эдена Шломо Унгера, жителя Ришон ле-Циона. В последний раз его видели 20 сентября в Беэр-Яакове. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худой, вьющиеся волосы, небольшая бородка, голубые глаза, есть татуировка на руке. Известно, что на нем была белая рубашка.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам полиции 100 или 03-9609444.


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