Полиция запретила Иегуде Глику в течение трех месяцев подниматься на Храмовую гору
Полиция выпустила приказ, запрещающий бывшему депутату Кнессета раввину Иегуде Глику в течение трех месяцев подниматься на Храмовую гору.
Приказ подписан начальником полиции Иерусалимского округа Дороном Турджеманом. Приказ имеет стандартную формулировку: "В связи с угрозой безопасности для людей или угрозой имуществу".
Раввин Иегуда Глик является активистом движения "Верные Храмовой горы". В октябре 2014 года на него было совершено покушение.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2020
Иегуда Глик задержан по подозрению в создании помех следствию и краже
Иегуда Глик задержан по подозрению в создании помех следствию и краже
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 февраля 2020
Иегуда Глик задержан полицией на Храмовой горе за то, что "слишком медленно передвигался"
Иегуда Глик задержан полицией на Храмовой горе за то, что "слишком медленно передвигался"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 января 2019
Депутат Иегуда Глик и Адас Дисин сыграли свадьбу на площадке с видом на Храмовую гору
Депутат Иегуда Глик и Адас Дисин сыграли свадьбу на площадке с видом на Храмовую гору
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 октября 2014
Стрельба возле Центра памяти Менахема Бегина в Иерусалиме: тяжело ранен Йегуда Глик
Стрельба возле Центра памяти Менахема Бегина в Иерусалиме: тяжело ранен Йегуда Глик