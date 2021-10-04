Полиция запретила Иегуде Глику в течение трех месяцев подниматься на Храмовую гору

Раввин Иегуда Глик является активистом движения "Верные Храмовой горы". В октябре 2014 года на него было совершено покушение.

Приказ подписан начальником полиции Иерусалимского округа Дороном Турджеманом. Приказ имеет стандартную формулировку: "В связи с угрозой безопасности для людей или угрозой имуществу".

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