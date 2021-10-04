Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 19:34

Полиция запретила Иегуде Глику в течение трех месяцев подниматься на Храмовую гору

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полиция запретила Иегуде Глику в течение трех месяцев подниматься на Храмовую гору

Полиция выпустила приказ, запрещающий бывшему депутату Кнессета раввину Иегуде Глику в течение трех месяцев подниматься на Храмовую гору.

Приказ подписан начальником полиции Иерусалимского округа Дороном Турджеманом. Приказ имеет стандартную формулировку: "В связи с угрозой безопасности для людей или угрозой имуществу".

Раввин Иегуда Глик является активистом движения "Верные Храмовой горы". В октябре 2014 года на него было совершено покушение.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2020
Иегуда Глик задержан по подозрению в создании помех следствию и краже
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 февраля 2020
Иегуда Глик задержан полицией на Храмовой горе за то, что "слишком медленно передвигался"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 января 2019
Депутат Иегуда Глик и Адас Дисин сыграли свадьбу на площадке с видом на Храмовую гору
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 октября 2014
Стрельба возле Центра памяти Менахема Бегина в Иерусалиме: тяжело ранен Йегуда Глик
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:49 Жильцам эвакуированного дома в Иерусалиме разрешено вернуться в свои квартиры
22:42 Ицхак Герцог сообщил, что Израиль и Украина вернутся к обсуждению выплаты пенсий израильским старикам
21:52 В результате ДТП возле Кусейфе погиб мотоциклист
21:03 Минтранс и Земельное управление договорились о закрытии Нового тель-авивского автовокзала
19:13 Минздрав и полиция в совместном заявлении: курительная смесь "найс гай" отравлена
18:35 Аэропорт Бен-Гурион переносит внутренние рейсы в первый терминал
18:21 Саар опубликовал меморандум закона, ограничивающего срок пребывания на посту главы правительства
18:11 Из-за угрозы обрушения эвакуированы жильцы дома в Иерусалиме
17:53 В возрасте 66 лет скончался бывший депутат Кнессета и министр Йосеф Парицки
16:25 В Тират-Кармеле в результате ДТП тяжелые травмы получил пешеход
Загрузка...