Из-за угрозы обрушения эвакуированы жильцы дома в Раанане

В понедельник, 4 октября, полицией были эвакуированы жильцы дома по адресу улица а-Галиль 42 в Раанане.

Причина эвакуации: в доме, который перестраивается по проекту "ТАМА 38", были замечены трещины, жильцы ощущали вибрацию, что может быть признаком скорого обрушения.

После эвакуации состояние этого здания будет изучено специалистами.