Из-за угрозы обрушения эвакуированы жильцы дома в Раанане
В понедельник, 4 октября, полицией были эвакуированы жильцы дома по адресу улица а-Галиль 42 в Раанане.
Причина эвакуации: в доме, который перестраивается по проекту "ТАМА 38", были замечены трещины, жильцы ощущали вибрацию, что может быть признаком скорого обрушения.
После эвакуации состояние этого здания будет изучено специалистами.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 04 октября 2021
Жильцы дома в Бейт-Шемеше эвакуированы из-за угрозы обрушения
Жильцы дома в Бейт-Шемеше эвакуированы из-за угрозы обрушения