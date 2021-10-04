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NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 09:11

В Рамле подожгли автобус и разрисовали его надписями на арабском

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В Рамле подожгли автобус и разрисовали его надписями на арабском

В ночь на понедельник, 4 октября, на улице а-Тишъа в Рамле неизвестные разрисовали надписями на арабском языке автобус и подожгли его.

Граффити на арабском также были оставлены на стенах домов на улице.

Напомним, на прошлой неделе в районе Раман-Дан в Рамле была подожжена сукка, а на стенах соседних домов появились надписи на арабском языке. Граффити восхваляли джихадистов - "борцов за свободу", "воинов Аль-Аксы".


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В Рамле неизвестные подожгли сукку и разрисовали стены домов надписями на арабском
 

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