В Рамле подожгли автобус и разрисовали его надписями на арабском

В ночь на понедельник, 4 октября, на улице а-Тишъа в Рамле неизвестные разрисовали надписями на арабском языке автобус и подожгли его.

Граффити на арабском также были оставлены на стенах домов на улице.

Напомним, на прошлой неделе в районе Раман-Дан в Рамле была подожжена сукка, а на стенах соседних домов появились надписи на арабском языке. Граффити восхваляли джихадистов - "борцов за свободу", "воинов Аль-Аксы".