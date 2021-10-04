Минпрос отчитался об учебных успехах в год коронавируса, минфин – о зарплатах учителей

Министерство просвещения с большим опозданием опубликовало отчет о результатах работы израильской системы образования за 2019/2020 учебный год, вторая половина которого пришлась на начальную стадию пандемии коронавируса.

Согласно отчету, доля учеников, успешно закончивших 12 классов учебы с аттестатом зрелости, в кризисный год выросла до 73,4% с 69,7% за год до того. Доля получивших аттестат зрелости с отличием выросла с 8,8% до 10,8%. Доля сдавших экзамен по английскому языку на 5 единиц аттестата зрелости выросла с 39,1% до 41,5%. Доля сдавших экзамен по математике на 5 единиц аттестата зрелости выросла с 15,5% до 15,6%.

Минпрос утверждает также, что доля бросивших учебу, не закончив формальное среднее образование, сократилось с 1% до 0,6%.

Данные министерства просвещения подкрепляют опасения руководства системы высшего образования, еще в прошлом году утверждавшего, что минпрос предоставил ученикам чрезмерные поблажки на фоне пандемии, и что аттестаты зрелости за 2019/2020 год будут рассматриваться вузами с подозрением.

Также сегодня департамент зарплат госслужащих в министерстве финансов опубликовал отчет, посвященный зарплатам в системе образования.

Учителя составляют 19% государственных служащих в Израиле. В общей сложности в системе работают 138600 человек со средней зарплатой за полную ставку в 13880 шекелей. При этом зарплата учителей со стажем в 3,7 раза превышает зарплату начинающих учителей.

На государственной службе также состоят 20 тысяч воспитательниц детских садов со средней зарплатой 12800 шекелей за полную ставку. При этом воспитательница работает 183 дня в году, а воспитательница на родительской ставке – 165 дней в году.

В отчете также подчеркивается исключительная проблематичность увольнения учителей по причине профессиональной непригодности. Процедура такого увольнения занимает более 10 месяцев, и в 2019/2020 году из-за профнепригодности были уволены только 3 учителя. В минфине подчеркивают, что этот срок существенно превышает срок процедуры такого увольнения в странах OECD. Даже в странах с сильными профсоюзными традициями, таких как Швеция и Франция, увольнение по статье профнепригодности занимает около 2 месяцев