Выборы в Кнессет 24-го созыва: за кого вы голосуете? Опрос NEWSru.co.il

4 февраля завершилась регистрация партий и блоков, которые будут участвовать в выборах в Кнессет 24-го созыва, намеченных на 23 марта. В общей сложности свои списки представили 39 партий и блоков.

По традиции, после публикации перечня партий и блоков, участвующих в выборах, редакция NEWSru.co.il просит читателей, живущих в Израиле и имеющих право голосовать, принять участие в опросе.

Выборы в Кнессет 24-го созыва: за кого вы голосуете?

(вам предстоит ответить на 19 вопросов)

Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами.

По результатам этого опроса мы рассчитываем узнать, каким партиям или блокам наши читатели отдают свои голоса, какие варианты коалиции предпочитают и кого из политических лидеров хотели бы видеть на посту премьер-министра. Мы также хотим получить ответы на вопросы: "Каким является главный вопрос нынешних выборов?", "Какой критерий является главным при принятии решения о том, за кого голосовать?", успешно ли действует нынешняя коалиция и ответственно ли действует нынешняя оппозиция в период коронавирусного кризиса и т.д.

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