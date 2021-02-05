Иерусалим:
9 - 14°
Тель-Авив:
14 - 19°
Эйлат:
15 - 18°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле5 февраля 2021 г., 11:32

Выборы в Кнессет 24-го созыва: за кого вы голосуете? Опрос NEWSru.co.il

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Выборы в Кнессет 24-го созыва: за кого вы голосуете? Опрос NEWSru.co.il

4 февраля завершилась регистрация партий и блоков, которые будут участвовать в выборах в Кнессет 24-го созыва, намеченных на 23 марта. В общей сложности свои списки представили 39 партий и блоков.

По традиции, после публикации перечня партий и блоков, участвующих в выборах, редакция NEWSru.co.il просит читателей, живущих в Израиле и имеющих право голосовать, принять участие в опросе.

Выборы в Кнессет 24-го созыва: за кого вы голосуете?
(вам предстоит ответить на 19 вопросов)


Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами.

По результатам этого опроса мы рассчитываем узнать, каким партиям или блокам наши читатели отдают свои голоса, какие варианты коалиции предпочитают и кого из политических лидеров хотели бы видеть на посту премьер-министра. Мы также хотим получить ответы на вопросы: "Каким является главный вопрос нынешних выборов?", "Какой критерий является главным при принятии решения о том, за кого голосовать?", успешно ли действует нынешняя коалиция и ответственно ли действует нынешняя оппозиция в период коронавирусного кризиса и т.д.

Принять участие в опросе

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:52 ДТП в Ашдоде, тяжело травмирован мотоциклист
12:39 Названо имя палестинского араба, застреленного в Сде Эфраим
11:51 Кто играет нашими деньгами
11:32 Выборы в Кнессет 24-го созыва: за кого вы голосуете? Опрос NEWSru.co.il
09:05 "Попытка теракта" в Биньямине: нападавший не был вооружен. Подробности
08:19 ДТП в районе Модиина: 25-летний мужчина в тяжелом состоянии
07:50 Полный список партий, участвующих в выборах в Кнессет 24-го созыва
07:38 "Лопнувшие шары", Лапид против Саара и русскоязычные кандидаты. Итоги политической недели
06:28 В ходе драки в Бейт-Шемеше был тяжело ранен юноша
06:22 Прогноз погоды на 5 февраля: прохладно и дождливо
...