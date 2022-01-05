Террорист, убивший на перекрестке Тапуах Иегуду Гуэту, приговорен к двум пожизненным заключениям

Суд приговорил террориста Мунтасара Шалаби, убившего в мае прошлого года 19-летнего студента йешивы Иегуду Гуэту, к двум пожизненным тюремным заключениям и к выплате полутора миллионов шекелей.

Напомним, речь идет о теракте с применением огнестрельного оружия, который был совершен 2 мая 2021 года. В результате нападения был убит 19-летний Иегуда Гуэта, еще двое студентов йешивы были ранены.

В июне военная прокуратура предъявила 47-нему Шалаби обвинения. В тексте обвинительного заключения сказано, что Мунтасар Шалаби, проживавший в деревне Турмус Айя, из автомобиля открыл огонь по израильтянам, стоявшим на обочине дороги в ожидании попутных машин. После теракта он скрылся, поменял одежду и попытался изменить внешность. Но через четыре дня после нападения террориста задержали.