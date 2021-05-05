Президент встретится с Лапидом и Беннетом

В среду, 5 мая, президент Израиля Реувен Ривлин, которому предстоит решить, кому передать мандат на формирование правительства, встретится с лидером "Еш Атид" Яиром Лапидом и главой "Ямины" Нафтали Беннетом. Встреча Ривлина с Лапидом начнется в 10:45.

Незадолго до начала этой встречи стало известно, что партия "Тиква Хадаша" во главе с Гидеоном Сааром рекомендовала президенту Ривлину передать мандат на формирование правительства лидеру "Еш Атид" Яиру Лапиду.

Канцелярия президента объявила, что все фракции, которые желают представить президенту свои соображения на этот счет, могут сделать это до 14:00.

В канцелярии Ривлина не исключают, что президент проведет встречи и с другими кандидатами.

Напомним, в полночь истек срок действия мандата премьер-министра Биньямина Нетаниягу на формирование коалиции. До последнего момента в политических кругах циркулировали слухи о возможности той или иной неожиданной комбинаций, однако ничего сенсационного не произошло. В четвертый раз за два года глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу не сумел сформировать коалицию.

Президенту Ривлину предстоит в ближайшие сутки принять решение о том, кому поручить дальнейшие попытки сформировать коалицию. Наиболее вероятной является передача мандата главе оппозиции, лидеру партии "Еш Атид" Яиру Лапиду.

Ранее сообщалось, что "Ликуд" взвешивает возможность порекомендовать президенту передать мандат главе "Ямины" Нафтали Беннету. Более того, предпринимались попытки убедить Мансура Аббаса (РААМ) порекомендовать Беннета, что дало бы ему 63 рекомендации. Однако в "Ликуде" пришли к выводу о том, что Беннет намерен создать коалицию с "Еш Атид", и, судя по всему, Беннет не получит рекомендации "Ликуда".

Если мандат будет передан Яиру Лапиду, он получит те же четыре недели на формирование коалиции, которые не смог использовать Биньямин Нетаниягу. Однако в политических кругах полагают, что будущее коалиции прояснится гораздо раньше. Если Лапиду и Беннету удастся прийти к соглашению, не исключено, что правительство будет приведено к присяге в ближайшие десять дней. Если выяснится, что коалицию создать невозможно, Беннет поддержит инициативу о проведении прямых выборов.