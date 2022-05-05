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NEWSru.co.il :: В Израиле5 мая 2022 г., 12:25

Два инцидента в Беэр-Шеве: полицейский ранил нападавшего, в драке с соседями был ранен мужчина

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Два инцидента в Беэр-Шеве: полицейский ранил нападавшего, в драке с соседями был ранен мужчина

В четверг, 5 мая, была вызвана полиция в квартиру жилого дома на улице Гиора Йосефталь в Беэр-Шеве. Звонившие сообщали, что "разбушевался" мужчина. Когда полицейские прибыли по указанному адресу, подозреваемый, мужчина 34 лет, державший в руках два ножа, бросил их в сотрудников полиции, после чего скрылся в внутри квартиры. Затем, как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый вновь появился с ножом в руке и попытался ударить им полицейского. Сотрудник полиции сначала распылил в лицо нападавшему перцовый газ, а затем, поскольку нападавшего это не остановило, было вынужден применить огнестрельное оружие на поражение. Нападавший получил ранение средней степени тяжести и доставлен под охраной в больницу.

Сообщается также, что сегодня же на улице Дерех а-Шалом в Беэр-Шеве произошел конфликт между соседями, в ходе которого одному из участников ссоры было нанесено ножевое ранение. По подозрению в вооруженном нападении задержаны 47-летний мужчина и его 23-летняя дочь.


Расследование этих инцидентов продолжается.

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