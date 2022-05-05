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NEWSru.co.il :: В Израиле5 мая 2022 г., 23:26

После теракта в Эльаде ЦАХАЛ продлил блокаду палестинских районов в Иудее и Самарии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
После теракта в Эльаде ЦАХАЛ продлил блокаду палестинских районов в Иудее и Самарии

После теракта в Эльаде, в результате которого погибли трое израильтян и четверо были ранены, ЦАХАЛ объявил о продлении режима блокады арабских районов Иудеи и Самарии до воскресенья, 8 мая.

Согласно опубликованной информации, решение было принято после оценки ситуации и в соответствии с решением политического руководства.

В период блокады будут полностью закрыты КПП между Газой и Израилем. Проход будет разрешен исключительно в гуманитарных случаях в соответствии с полученными разрешениями.


Режим блокады вступил в силу 3 мая и должен был действовать до сегодняшнего дня.

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