После теракта в Эльаде ЦАХАЛ продлил блокаду палестинских районов в Иудее и Самарии

После теракта в Эльаде, в результате которого погибли трое израильтян и четверо были ранены, ЦАХАЛ объявил о продлении режима блокады арабских районов Иудеи и Самарии до воскресенья, 8 мая.

Согласно опубликованной информации, решение было принято после оценки ситуации и в соответствии с решением политического руководства.

В период блокады будут полностью закрыты КПП между Газой и Израилем. Проход будет разрешен исключительно в гуманитарных случаях в соответствии с полученными разрешениями.

Режим блокады вступил в силу 3 мая и должен был действовать до сегодняшнего дня.