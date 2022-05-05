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NEWSru.co.il :: В Израиле5 мая 2022 г., 20:09

В центре Тель-Авива осколками стекла тяжело ранен мужчина

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В центре Тель-Авива осколками стекла тяжело ранен мужчина

Вечером 5 мая на улице а-Мелех Джордж была вызвана "скорая" для 25-летнего мужчины, получившего тяжелые ранения осколками стекла.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", оказывавшие первую помочь пострадавшему, передали, что, скорее всего, стекло было разбито во время драки.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов".

Полиция на данном этапе не подтверждает предположение парамедиков, сообщив, что проводится расследование.


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