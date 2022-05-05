Теракт в Эльаде: один из пострадавших получил ранение в схватке с террористом

Парамедик службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Алон Ризкан, оказавшийся одним из первых на месте теракта в Эльаде, рассказывает, что один из тех, кому он оказывал помощь, получил ранение в схватке с террористом.

По его словам, речь идет о 23-летнем мужчине. Он ранен легко и был доставлен в больницу "Бейлинсон".

Алон Ризкан так описывает то, что он увидел на месте теракта: "Прибыв на место происшествия, мы обнаружили, что нападение произошло в нескольких точках. Рядом с площадью на Ибн Гвироль рядом с машиной лежал 40-летний мужчина с очень тяжелыми ранами на теле, он был мертв. Я спустился в ближайший парк, где лежал без сознания 40-летний мужчина, и мы также были вынуждены констатировать его смерть. В десятках метров от него лежал еще один раненый, также примерно 40 лет, и он был мертв. Троим раненым, в том числе двум мужчинам 60 и 35 лет, была оказана первая медицинская помощь, после чего они были погружены в состояние медицинской комы и подключены к ИВЛ, и отправлены в больницы "Бейлинсон" и "Шиба". Еще один 40-летний мужчина получил ранение средней тяжести и был доставлен в больницу "Бейлинсон". 23-летний мужчина получил легкое ранение в схватке с террористом".