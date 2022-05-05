Вакф объявил о прекращении контактов с полицией Израиля
Исламский совет, Вакф, управляющий Храмовой горой объявил о прекращении сотрудничества с полицией Израиля после последних столкновений возле мечети Аль-Акса. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".
"Мы прекратили встречи с полицией до нового сообщения. Мы требуем соблюдать статус-кво", - говорится в заявлении Вакфа.
При этом 11-й канал отметил, что "минимальный уровень контактов между Вакф и полицией сохраняется".
Напомним: де-факто Израиль признает особый статус Хашимитского королевства в Иерусалиме. Король Иордании носит титул хранителя иерусалимских святынь, управляющий Храмовой горой Вакф номинально подчиняется Иордании.
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