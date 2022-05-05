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NEWSru.co.il :: В Израиле5 мая 2022 г., 20:35

Вакф объявил о прекращении контактов с полицией Израиля

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Вакф объявил о прекращении контактов с полицией Израиля

Исламский совет, Вакф, управляющий Храмовой горой объявил о прекращении сотрудничества с полицией Израиля после последних столкновений возле мечети Аль-Акса. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

"Мы прекратили встречи с полицией до нового сообщения. Мы требуем соблюдать статус-кво", - говорится в заявлении Вакфа.

При этом 11-й канал отметил, что "минимальный уровень контактов между Вакф и полицией сохраняется".


Напомним: де-факто Израиль признает особый статус Хашимитского королевства в Иерусалиме. Король Иордании носит титул хранителя иерусалимских святынь, управляющий Храмовой горой Вакф номинально подчиняется Иордании.

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