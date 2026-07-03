Криштиану Роналду забил. Португальцы победили хорватов

В матче 1/16 финала чмпионата мира по футбола португальцы одержали волевую победу над сборной Хорватии 2:1.

На первых минутах португальцы провел несколько опасных атак. Дважды бил Фернандеш. Криштиану Роналду нанес удар головой. На 16-й минуте после подачи углового опасно пробил Вейга.

В первом тайме превосходство сборной Португалии было тотальным.

Первый опасный момент хорваты создали на 49-й минуте. Кошта ногой парировал мяч после удара Ковачича.

На 53-й минуте Станишич навесил. Иван Перишич с линии вратарской отправил мяч в сетку 0:1. На 56-й минуте гол хорватов не был засчитан из-за офсайда.

На 58-й минуте мяч после дальнего удара Рафаэла Леау попал в крестовину.

На 68-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 1:1.

На 74-й минуте опасно пробил Коввачич. Мяч от руки вратаря отскочил в штангу. На 86-й минуте мог забить Пашалич, но мяч пролетел рядом со штангой.

Победный гол был забит на четвертой минуте компенсированного времени. Леау навесил. Гвардиол проиграл борьбу Рамушу, который отправил мяч в сетку 2:1.