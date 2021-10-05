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NEWSru.co.il :: В Израиле5 октября 2021 г., 10:29

Мандельблит: "Борьба с насилием в арабском секторе не входит в полномочия ШАБАКа"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мандельблит: "Борьба с насилием в арабском секторе не входит в полномочия ШАБАКа"

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил, что в полномочия Общей службы безопасности (ШАБАК) не входит борьба с преступностью в арабском секторе, даже когда речь идет о попытках изъять незаконное оружие.

"Закон, определяющий полномочия ШАБАКа не менялся, и в эти полномочия не входит борьба с уголовными преступлениями", - заявил Мандельблит.

4 октября премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что вмешательство Общей службы безопасности (ШАБАК) в борьбу с насилием в арабском секторе будет весьма ограниченным.


Выступая на церемонии вручения знаков отличия сотрудникам ШАБАКа, премьер-министр сказал: "Вмешательство ШАБАКа будет ограниченным и коснется тех областей, где не будет противоречия с его законными полномочиями, но будет возможность использовать имеющиеся у него преимущества".

Ранее министр внутренней безопасности Омер Бар Лев заявил, что публикации, согласно которым ЦАХАЛ будет активно участвовать в процессе, неверны. "Речь не шла о вмешательстве ЦАХАЛа, и у армии нет никаких полномочий и обязанностей в рамках программы, которая разработана министерством внутренней безопасности под моим руководством", - заявил Омер Бар Лев

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