Подтверждение отцовства в Израиле. В каких случаях необходим ДНК тест и когда без него можно обойтись?

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В этой статье известный адвокат Олеся Мошкович рассказывает о процедуре установления отцовства в Израиле. Олеся Мошкович и ее адвокатская фирма "Мошкович-Зубок" ведут дела, связанные с семейным правом, получением гражданства и статуса в Израиле.

Для чего может возникнуть необходимость в проведении ДНК теста, устанавливающего родственные связи?

Например, для подтверждения права на получение гражданства ребенком, рожденным у смешанной пары, в которой отец является гражданином Израиля, а мать – иностранкой. Либо для того, чтобы подать иск об алиментах, в случаях, когда отец ребенка не был записан отцом, для установления отцовства необходимы неопровержимые доказательства. Нередко тест ДНК нужен для подтверждения права на репатриацию.

Наш офис практикует в сфере миграционного права, и поэтому мы часто сталкиваемся с подобными задачами и точно знаем, как действовать.

Согласно Закону о гражданстве ребенок, родившийся у гражданина Израиля, с момента рождения является гражданином Израиля. Несмотря, на это четкое определение и, казалось бы, автоматическое получение гражданства, не стоит забывать, что МВД работает по строгим бюрократическим правилам и требует их соблюдения.

Как замужние, так и сожительствующие пары после рождения совместного ребенка могут столкнуться с необходимостью доказывать его право на гражданство в судебном порядке.

Рассмотрим несколько случаев из нашей практики.

С., будучи гражданином Израиля, проживал в РФ, там женился и стал отцом.

Закон предписывает, что гражданин Израиля, проживающий за границей, обязан в течении 30 дней уведомить государство о рождении ребенка, обратившись в консульство Израиля в стране пребывания. Выполнив это предписание, С. не столкнулся бы с бюрократией и сложностями в оформлении гражданства своей дочери.

Но так как ребенок был не записан на него, МВД затребовало предоставить решение суда об отцовстве, чтобы разрешать въезд дочери С.

Отметим, что ни С., ни его семья, ни мы не были согласны с этим требованием. Практика показывает, что подобного рода иски рассматриваются долго, и мы понимали, что, уступив требованию МВД, мы обречем семью на долгие месяцы разлуки.

Подав апелляцию мы добились получения разрешение на въезд для семьи С. Иск об отцовстве все равно придется подавать, но, пока он будет принят и рассмотрен, семья будет вместе, что однозначно является победой справедливости.

Другая наша клиентка К. приехала в Израиль в отпуск и встретила И., у них закрутился роман. Вскоре К. забеременела. Отношения разладились и К. улетела. Родив дочь, К. решила установить отцовство. Конечно, И. был против. Израильский закон на этот счет весьма остроумен и при этом справедлив: с одной стороны, он защищает неприкосновенность тела, не вынуждая никого сдавать анализ ДНК против его воли, но с другой стороны, отец, отказавшийся от проверки ДНК, автоматически признается израильским судом отцом ребенка.

Мы подали иск и после получения решения суда о подтверждении отцовства незамедлительно подали иск об алиментах.

Важно понимать, что гражданство ребенка не является железным основанием для получения статуса его иностранными родителями, хотя в некоторых случаях может сыграть значительную роль.

Установление отцовства в судебном порядке порождает также и правовые последствия: права и обязанности родителей по отношению к детям и наоборот.

Существуют также случаи, когда тест ДНК не требуется, и достаточно доказать связь родителей, предшествующую зачатию и рождению ребенка.

Если вы столкнулись с необходимостью получения решения суда, подтверждающего отцовство, рекомендуем вам обратится за юридической консультацией в наш офис.

Адвокатская фирма "Мошкович-Зубок"

Наш телефон: 03-3814720

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