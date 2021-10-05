Со следующей недели начинается учебный год в вузах Израиля. Оптимистичная статистика

В ближайшее воскресенье, 10 октября, в 59 вузах Израиля начнется учебный год. Со второго семестра прошлого года, из-за коронавируса, система высшего образования перешла на учебу в онлайн режиме.

Пресс-служба министерства просвещения отмечает, что основы онлайн-обучения уже были имплементированы в высшие учебные заведения в рамках многолетней программы. Благодаря этому и усилиям Совета по высшему образованию, вузов и студентов – реорганизация прошла успешно.

В 2020/21 учебном году количество студентов в высших учебных заведениях страны значительно увеличилось, приблизительно на 24000 человек по сравнению с предыдущим учебным годом, 17780 из них – студенты первой академической степени. Ожидается, что в ближайшем учебном году количество студентов вырастет примерно на 14000 человек, что на 4% больше по сравнению с предыдущем учебным годом.

В 2020/21 году в 59 академических учреждениях Израиля обучалось 336330 студентов, среди них: 254630 студентов бакалавриата, 68885 студентов магистратуры, 11855 – докторантов. 57260 студентов в вузах составляли учащиеся из периферии (включая арабские и ультраортодоксальные поселения).

В настоящее время студентки составляют большинство на каждой ученой степени: 58% студенток на первой степени, на второй – 64% и на третьей – 53%.

Данные за 2021 год показывают, что инженерное образование является наиболее востребованным в Израиле четвертый год подряд (38011 студентов составляют 18,2% от всех студентов первой академической степени). Кроме того, за последние 11 лет более чем вдвое увеличилось число студентов, обучающихся на кафедрах математики, статистики и информатики (20062 студентов в 2021 году по сравнению с 9122 – в 2010 году). Из данных следует, что каждый четвертый студент (около 26%) в Израиле изучает инженерные науки, компьютерные науки, математику или статистику (около 58070 студентов из 208461 студентов бакалавриата).

В последнее десятилетие были предприняты особые усилия для решения проблемы значительной нехватки врачей. В 2012 году и в 2020 годах открылись медицинские факультеты в филиале Бар-Иланского университета в Цфате и в Университете Ариэля соответственно. Эти шаги привели к тому, что в прошлом учебном году на медицинские факультеты поступили 810 студентов (в 2010 году их количество составляло всего 530 студентов). Для достижения этой цели были выделены дополнительные ресурсы, и нет никаких сомнений в том, что в ближайшие годы число студентов на медицинских факультетах будет расти, соответствуя потребностям системы здравоохранения.