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NEWSru.co.il :: В Израиле6 апреля 2021 г., 08:00

Около Рамаллы израильские военные застрелили жителя ПА и тяжело ранили его жену

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Около Рамаллы израильские военные застрелили жителя ПА и тяжело ранили его жену

В ночь на вторник, 6 апреля, во время проведения операции в арабской деревне Бир-Набалла (недалеко от Рамаллы) был застрелен житель Палестинской автономии.

Судя по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, огонь на поражение был открыт по автомобилю с палестинскими номерными знаками, который попытался прорваться через блокпост во время проведения операции.

По словам военных, по автомобилю открыли огонь после того, как водитель увеличил скорость, направив машину в сторону солдат.


В машине, помимо водителя (мужчины примерно 40 лет), находилась его жена. Водитель был убит, женщина тяжело ранена.

Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

После завершения операции по розыску подозреваемых в терроре военные покинули деревню Бир-Набалла.

Министерство здравоохранения ПА сообщает, что был убит 42-летний Усама Мухаммад Сандук Мансур из Бидды. Он получил пулевое ранение в голову, был доставлен бригадой "Красного Полумесяца" в больницу в Рамалле, где врачи констатировали его смерть.

Жена этого человека получила ранение в спину, заявляет минздрав ПА. Ее состояние стабильно тяжелое.

По данному инциденту начато расследование.

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