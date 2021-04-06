Около Рамаллы израильские военные застрелили жителя ПА и тяжело ранили его жену
В ночь на вторник, 6 апреля, во время проведения операции в арабской деревне Бир-Набалла (недалеко от Рамаллы) был застрелен житель Палестинской автономии.
Судя по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, огонь на поражение был открыт по автомобилю с палестинскими номерными знаками, который попытался прорваться через блокпост во время проведения операции.
По словам военных, по автомобилю открыли огонь после того, как водитель увеличил скорость, направив машину в сторону солдат.
В машине, помимо водителя (мужчины примерно 40 лет), находилась его жена. Водитель был убит, женщина тяжело ранена.
Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.
После завершения операции по розыску подозреваемых в терроре военные покинули деревню Бир-Набалла.
Министерство здравоохранения ПА сообщает, что был убит 42-летний Усама Мухаммад Сандук Мансур из Бидды. Он получил пулевое ранение в голову, был доставлен бригадой "Красного Полумесяца" в больницу в Рамалле, где врачи констатировали его смерть.
Жена этого человека получила ранение в спину, заявляет минздрав ПА. Ее состояние стабильно тяжелое.
По данному инциденту начато расследование.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день