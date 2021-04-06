Около Рамаллы израильские военные застрелили жителя ПА и тяжело ранили его жену

В ночь на вторник, 6 апреля, во время проведения операции в арабской деревне Бир-Набалла (недалеко от Рамаллы) был застрелен житель Палестинской автономии.

Судя по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, огонь на поражение был открыт по автомобилю с палестинскими номерными знаками, который попытался прорваться через блокпост во время проведения операции.

По словам военных, по автомобилю открыли огонь после того, как водитель увеличил скорость, направив машину в сторону солдат.

В машине, помимо водителя (мужчины примерно 40 лет), находилась его жена. Водитель был убит, женщина тяжело ранена.

Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

После завершения операции по розыску подозреваемых в терроре военные покинули деревню Бир-Набалла.

Министерство здравоохранения ПА сообщает, что был убит 42-летний Усама Мухаммад Сандук Мансур из Бидды. Он получил пулевое ранение в голову, был доставлен бригадой "Красного Полумесяца" в больницу в Рамалле, где врачи констатировали его смерть.

Жена этого человека получила ранение в спину, заявляет минздрав ПА. Ее состояние стабильно тяжелое.

По данному инциденту начато расследование.