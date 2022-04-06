Автобусные компании просят минтранс сократить расписание на ближайший месяц из-за нехватки водителей
В этом году еврейский Песах, христианская Пасха и мусульманский месяц Рамадан выпадают на апрель, что приведет к острой нехватке водителей автобусов в стране.
Арабы-мусульмане представляют значительную часть израильских водителей автобусов, и в месяц Рамадан автобусные компании регулярно сталкиваются с нехваткой кадров. В этом году ситуацию усугубят праздники у еврейских и христианских водителей.
Форум автобусных компаний обратился к минтрансу с просьбой разрешить большее, чем обычно, сокращение расписания на апрель, и отменить штрафы за несоблюдение графика.
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