ДТП в Самарии, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Утром в среду, 6 апреля, на 60-й трассе около поселка Шило (Самария) столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. В результате аварии травмированы четыре человека (жители Палестинской автономии).

Парамедики сообщают, что двое пострадавших (мужчины примерно 40 и 60 лет) получили тяжелые травмы, остальные получили травмы от легких до средней тяжести.

Пострадавшие эвакуированы с места происшествия бригадами "Красного полумесяца".