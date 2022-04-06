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NEWSru.co.il :: В Израиле6 апреля 2022 г., 09:41

ДТП в Самарии, двое пострадавших в тяжелом состоянии

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ДТП в Самарии, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Утром в среду, 6 апреля, на 60-й трассе около поселка Шило (Самария) столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. В результате аварии травмированы четыре человека (жители Палестинской автономии).

Парамедики сообщают, что двое пострадавших (мужчины примерно 40 и 60 лет) получили тяжелые травмы, остальные получили травмы от легких до средней тяжести.

Пострадавшие эвакуированы с места происшествия бригадами "Красного полумесяца".


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