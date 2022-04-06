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NEWSru.co.il :: В Израиле6 апреля 2022 г., 10:46

Предъявлено обвинение жителю Иерусалима, подстрекавшему к террору

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Предъявлено обвинение жителю Иерусалима, подстрекавшему к террору

В иерусалимский мировой суд передано обвинительное заключение против 25-летнего жителя города Махмуда Турьяки, который на протяжении нескольких лет публиковал в социальных сетях посты в поддержку террористов и подстрекал к совершению терактов.

В обвинительном заключении отмечается, что его посты, публикуемые как на арабском, так и на английском языке, пользовались большой популярностью. Комментировавшие также выражали поддержку террору.

Помимо подстрекательства к террористической деятельности, Махмуду предъявлено обвинение в попытке изготовления оружия. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок его содержания под стражей до окончания разбирательства.


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