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NEWSru.co.il :: В Израиле6 апреля 2022 г., 21:48

Коалиционный кризис, в "Ямине" обсуждают раскол партии

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Депутаты Кнессета Идит Сильман, Амихай Шикли, а также заместитель министра Абир Кара встречались для обсуждения договора о расколе фракции "Ямина", сообщает телеканал "Кешет". Согласно опубликованной информации, встреча состоялась в одном из населенных пунктов в окрестностях Иерусалима. Этот договор сформирован, однако Абир Кара все еще не подписал его. Вместе с тем, атмосфера в партии и в политической системе в целом свидетельствует о приближающемся крахе правительства.

После того, как стало известно о том, что Идит Сильман покидает коалицию. Абир Кара заявил, что пытался отговорить ее от такого шага. Однако постепенно выяснилось, что эти утверждения не соответствуют действительности.


Сообщается также, что Идит Сильман приняла решение покинуть правительственную коалицию после ночной встречи с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Муж Сильман, Шмулик, давний и убежденный сторонник экс-премера.

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