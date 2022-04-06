Верховный суд запретил главному раввину Израиля самостоятельно назначать раввинатских судей

Верховный суд издал временный указ, запрещающий главному ашкеназскому раввину Израиля Давиду Лау назначать судей в раввинатские суды.

Все новые назначения должны будут получать специальное разрешение в связи с опасениями в конфликте интересов.

Указ был издан в рамках иска против назначения главным раввином своего деверя, раввина Мордехая РАЛБАГа, старшим судьей в Иерусалимском окружном раввинатском суде. Назначение было осуществлено вопреки позиции юридического советника раввинатских судов и юридического советника правительства.