Гидеон Саар объявил о намерении назначить Амита Айсмана и.о. юридического советника правительства
В четверг, 6 января, министр юстиции Гидеон Саар объявил о намерении назначить генерального прокурора Амита Айсмана исполняющим обязанности юридического советника правительства.
Каденция Авихая Мандельблита, являющегося юридическим советником правительства с февраля 2016 года, заканчивается в конце января.
В сообщении из канцелярии министра юстиции говорится, что процесс назначения преемника Мандельблита будет завершен в течение февраля. Таким образом ожидается, что Амит Айсман будет исполнять обязанности юридического советника правительства в течение месяца.
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