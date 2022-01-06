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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 19:49

Гидеон Саар объявил о намерении назначить Амита Айсмана и.о. юридического советника правительства

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Гидеон Саар объявил о намерении назначить Амита Айсмана и.о. юридического советника правительства

В четверг, 6 января, министр юстиции Гидеон Саар объявил о намерении назначить генерального прокурора Амита Айсмана исполняющим обязанности юридического советника правительства.

Каденция Авихая Мандельблита, являющегося юридическим советником правительства с февраля 2016 года, заканчивается в конце января.

В сообщении из канцелярии министра юстиции говорится, что процесс назначения преемника Мандельблита будет завершен в течение февраля. Таким образом ожидается, что Амит Айсман будет исполнять обязанности юридического советника правительства в течение месяца.


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