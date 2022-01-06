Глава МВБ: государственная прокуратура не способствует борьбе с насилием
Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев выступил с критикой в адрес государственной прокуратуры, работа которой, по его словам, "не особо способствует борьбе с насилием".
Заявление Бар-Лева, подчеркнувшего, что полиция "делает все возможное для борьбы с криминалом в арабском секторе", последовало после трагедии в деревне Бир аль-Максур, где в результате попадания шальной пули погиб 4-летний ребенок.
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51% израильтян считают судебную систему страны коррумпированной
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 января 2022
Полиция арестовала двух подозреваемых по делу о гибели 4-летнего ребенка от шальной пули
Полиция арестовала двух подозреваемых по делу о гибели 4-летнего ребенка от шальной пули