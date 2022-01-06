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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 22:24

Глава МВБ: государственная прокуратура не способствует борьбе с насилием

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Глава МВБ: государственная прокуратура не способствует борьбе с насилием

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев выступил с критикой в адрес государственной прокуратуры, работа которой, по его словам, "не особо способствует борьбе с насилием".

Заявление Бар-Лева, подчеркнувшего, что полиция "делает все возможное для борьбы с криминалом в арабском секторе", последовало после трагедии в деревне Бир аль-Максур, где в результате попадания шальной пули погиб 4-летний ребенок.


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