Глава МВБ: государственная прокуратура не способствует борьбе с насилием

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев выступил с критикой в адрес государственной прокуратуры, работа которой, по его словам, "не особо способствует борьбе с насилием".

Заявление Бар-Лева, подчеркнувшего, что полиция "делает все возможное для борьбы с криминалом в арабском секторе", последовало после трагедии в деревне Бир аль-Максур, где в результате попадания шальной пули погиб 4-летний ребенок.