Полиция арестовала двух подозреваемых по делу о гибели 4-летнего ребенка от шальной пули

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании двух мужчин 34 и 35 лет в рамках расследования обстоятельств гибели 4-летнего ребенка в деревне Бир-эль-Максур.

В сообщении пресс-службы говорится, что на стройке, в 300 метрах от детской площадки, произошла перестрелка между криминальными элементами. Одной из пуль, на глазах матери, был убит четырехлетней ребенок.

"Речь идет о страшной трагедии. Ребенок был убит в ходе перестрелки между криминальными элементами, которые с такой легкостью хватаются за оружие, не имея никакого уважения к человеческой жизни", - говорится в сообщении полиции.

По словам свидетелей, белый джип днем подъехал к стройке, находившиеся в машине мужчины из автоматического оружия обстрелял строительную технику, они также стреляли в воздух и по сторонам.