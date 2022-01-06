Вертолет ЦАХАЛа совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности
Вертолет ЦАХАЛа некоторое время назад совершил вынужденную посадку на севере Израиля из-за технической неисправности.
По информации сайта N12, речь идет о вертолете "Апач".
В результате этого инцидента нет пострадавших.
Команда техников прибыла на место посадки вертолета и приступила к устранению неисправности.
Это второе ЧП с участием вертолетов ЦАХАЛа на этой неделе. 3 января вечером потерпел крушение возле Хайфы вертолет "Аталеф" (Eurocopter AS565 Panther), в результате этой аварии погибли два члена экипажа.
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