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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 16:37

Вертолет ЦАХАЛа совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности

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Вертолет ЦАХАЛа совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности

Вертолет ЦАХАЛа некоторое время назад совершил вынужденную посадку на севере Израиля из-за технической неисправности.

По информации сайта N12, речь идет о вертолете "Апач".

В результате этого инцидента нет пострадавших.


Команда техников прибыла на место посадки вертолета и приступила к устранению неисправности.

Это второе ЧП с участием вертолетов ЦАХАЛа на этой неделе. 3 января вечером потерпел крушение возле Хайфы вертолет "Аталеф" (Eurocopter AS565 Panther), в результате этой аварии погибли два члена экипажа.

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