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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 18:40

В Лоде из огнестрельного оружия убит мужчина

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В Лоде из огнестрельного оружия убит мужчина

Врачи больницы "Асаф а-Рофе" уведомили полицию о поступление в приемное отделение жителя Лода с тяжелыми огнестрельными ранениями. На момент поступления в больницу состояние раненого оценивалось как критическое.

Спустя короткое время из больницы передали, что усилия по спасению жизни мужчине не увенчались успехом, и врачи констатировали его смерть.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что полицейские находятся на месте преступления в Лоде, проводятся следственные мероприятия.


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