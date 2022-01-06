В Лоде из огнестрельного оружия убит мужчина

Врачи больницы "Асаф а-Рофе" уведомили полицию о поступление в приемное отделение жителя Лода с тяжелыми огнестрельными ранениями. На момент поступления в больницу состояние раненого оценивалось как критическое.

Спустя короткое время из больницы передали, что усилия по спасению жизни мужчине не увенчались успехом, и врачи констатировали его смерть.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что полицейские находятся на месте преступления в Лоде, проводятся следственные мероприятия.