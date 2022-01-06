Верховный суд увеличил тюремный срок Аврааму Наникашвили, осужденному за подкуп Биньямина Бен-Элиэзера

Верховный суд отклонил апелляцию бизнесмена Авраама Наникашвили, ранее осужденного за дачу взятки бывшему министру Биньямину Бен-Элиэзеру, и в полном объеме принял апелляцию государственной прокуратуры.

Решением Верховного суда приговор в виде 14 месяцев тюремного заключения, вынесенный Окружным судом и оспоренный обеими сторонами, увеличен до 21 месяца тюрьмы.

Авраам Наникашвили был признан виновным в даче взяток на сумму 400 тысяч долларов бывшему министру в правительствах Израиля Биньямину (Фуаду) Бен-Элиэзеру.

Политическая карьера Бен-Элиэзера закончилась в декабре 2014 года. Он был вынужден подать в отставку по состоянию здоровья. За несколько месяцев до этого полиция начала расследовать подозрения в сокрытии доходов и взяточничестве. Бен-Элиэзер на момент своей отставки был старейшим депутатом парламента.

2 декабря 2015 года против него было подано обвинительное заключение. Он обвинялся в получении взяток, обмане общественного доверия, нарушении запрета на отмывание денег и налоговых правонарушениях. Однако судебный процесс не был завершен – 28 августа 2016 года Бен-Элиэзер скончался.

В декабре 2019 года окружной суд приговорил Наникашвили к 14 месяцам тюрьмы, однако и он и прокуратура оспорили приговор.