Источник: программа "Светофор" в школах будет отменена

Источник в министерстве просвещения сообщил редакции NEWSru.co.il, что глава минпроса Ифат Шаша-Битон настаивает на отмене программы "Светофор" в учебных заведениях и на распространении на систему образования общих карантинных мер.

Если позиция министерства просвещения будет утверждена правительством, то принятые в конце декабря решения о дистанционном обучении классов в "красных" и "оранжевых" городах будет отменено. (Напомним, в настоящий момент в "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 по 12 классы где привиты менее 70% учеников).

Министерство просвещения настаивает на отмене этой программы в связи с резким ростом заболеваемости, при котором большинство городов уже стали "красными" или "оранжевыми".

Согласно этому предложению, во всех классах, вне зависимости от "цвета" города, при контакте с зараженным дети будут переходить на дистанционное обучение. Точная схема, по которой будут работать школы, пока не публикуется.

Накануне в интервью редакции NEWSru.co.il о плане отмены в школах дифференциации по городам говорил и член межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом министр туризма Константин Развозов.

Министерство просвещения также уточняет, что в школах будут проводиться антиген-тесты на коронавирус и что публикации о том, что минпрос не дал на это разрешение, не соответствуют действительности. Министерство просвещения и министерство здравоохранения договорились о проведении экспресс-тестов в школах, однако осуществление этих проверок будет отложено на несколько дней.

Коронавирус в Израиле. Статистика

Утром в четверг, 6 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1440771 зараженных (+17482 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 6 января и 5 января; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 16115 зараженных).

В настоящий момент заражены 72034 человек (+14176 за сутки).

1360484 выздоровели после заражения коронавирусом (+3300 за сутки).

За последние сутки проведены 218955 тестов. В 7,89% случаев выявлялся коронавирус.

307 заболевших в больницах (+22 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 134 пациентов (+9 за сутки; 0,2% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 51 (+5) из них в критическом состоянии, 41 (+3) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,99 (самый высокий с июня 2021 года).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет И только 9% – старше 60 лет. Доля зараженных детей и подростков постепенно сокращается, при этот растет доля зараженных в возрастной категории 20-59 лет. 66% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 34/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 8/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 2/100 тысяч. При этом на фоне резкого роста заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 36, привитых давно (более полугода) – 8, полностью привитых – 33. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более четырех месяцев. Ранее четвертую дозу вакцины начали получать медработники.

По данным минздрава Израиля на 6 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6604512 человек (71% населения страны), вторую дозу – 5947682 человек (64% населения страны). 4295564 человек привиты третьей дозой (46% населения страны).

23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 79% граждан, в категории 80-89 – 87%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 82%, 40-49 – 78%, 30-39 – 72%, 20-29 – 69%, 16-19 – 67%, 12-15 – 59%, 5-11 – 10% (первую прививку получили 20% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По состоянию на 5 января, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек: Кафр Кана, Ор Йегуда, Гиватаим, Нес-Циона, Маале-Адумим, Модиин, Йехуд, Кирьят-Оно, Од а-Шарон, Ариэль, Рамат а-Шарон, Бейт-Шемеш, Тверия, Нацерет, Кфар-Саба, Раанана, Рамат-Ган, Петах-Тиква, Нагария, Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Рош а-Айн, Пардес-Хана, Кармиэль, Холон, Беэр-Яаков, Нетания, Явне, Ришон ле-Цион, Иерусалим, Бат-Ям, Ноф а-Галиль, Реховот, Кирьят-Шмона, Шфарам, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Малахи, Кирьят-Ата, Маалот-Таршиха, Рамле, Лод, Хайфа, Нетивот, Бейтар-Илит, Хадера, Офаким.

"Желтыми" признаны: Умм эль-Фахм, Сахнин, Кафр Касем, Тайбэ, Кафр Манда, Рахат.

"Зеленые" города: Арад.

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

Карантинные ограничения

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

С 31 декабря введен "зеленый стандарт" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

С 29 декабря отменено требование об обязательном карантине после контакта с зараженным коронавирусом (это решение касается всех жителей страны старше пяти лет). Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, должны будут сделать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата. После получения отрицательного результата человек, привитый против коронавируса, может выйти из карантина, однако в течение десяти дней должен будет избегать мест скопления народа и контактов с людьми в группах риска. Непривитые израильтяне после контакта с зараженным коронавирусом должны будут оставаться в карантине в течение семи дней и сделать два ПЦР-теста – в начале карантина и на седьмой день.

С 30 декабря вступили в силу обновленные правила карантина для израильтян, контактировавших с носителем коронавируса, которые касаются всех жителей страны старше пяти лет. Привитые или переболевшие израильтяне после контакта с заразившимся должны будут сделать тест на антиген в медучреждении или пункте, имеющим соответствующее разрешение минздрава. Результаты домашних тестов признаваться не будут. В случае отрицательного теста, привитые и переболевшие освобождаются от необходимости соблюдать карантин. При положительном результате экспресс-теста необходимо сделать PCR-тест. В случае отрицательного результата - привитые и переболевшие освобождаются от карантина. В случае положительного результата PCR-теста необходимо соблюдать карантин в течение 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок. Непривитым израильтянам после контакта с зараженным необходимо сделать PCR-тест. При получении отрицательного результата - срока карантина составляет 7 дней и завершить режим самоизоляции можно после получения отрицательного результата PCR-теста. В случае, положительного результата PCR-тест, сделанного после контакта, срок карантина составляет 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок. Привитые или переболевшие израильтяне, ухаживающие за больным ребенком младше 12 лет или взрослым, нуждающимся в посторонней помощи, должны соблюдать карантин до выздоровления больного. В последний день карантина человека, за которым осуществляется уход, необходимо пройти PCR-тест. Непривитые израильтяне после выздоровления ребенка или взрослого, за которым они ухаживали, должны соблюдать режим карантина в течение 14 дней. Этот срок можно сократить, сделав PCR-тест на седьмой день самоизоляции. Тесты на антиген, проводимые после контакта с заразившимся, будут проводиться бесплатно.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

Выезд в "красные" страны возможен только по разрешению комиссии по особым случаям. "Красными" считаются следующие страны: ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, ЮАР, Венгрия, Танзания, Нигерия, Испания, Португалия, Франция, Канада, Швейцария, Турция, Мексика. (Министерство здравоохранения рекомендует внести изменения в список "красных" стран, в которые запрещено выезжать израильтянам. В новом списке останутся ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция.)

С 4 января привитые или переболевшие коронавирусом израильтяне, прилетающие в страну из всех стран, кроме "красных", должны будут находиться в карантине только первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Не привитые и не переболевшие израильтяне, которые возвращаются из "оранжевых" стран, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине. Карантин можно сократить до семи дней, сделав два ПЦР-теста на коронавирус (после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и на седьмой день).

С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов, прилетающих из всех стран, кроме "красных". Турист должен сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста.

Не признанные привитыми и не переболевшие иностранцы в Израиль въезжать не могут.

Схема группового туризма остается прежней.

Признанные в Израиле вакцины:

• Moderna

• Pfizer

• Johnson & Johnson – Janssen

• AstraZeneca

• Covishield

• Sinopharm

• Sinovac



Министерство здравоохранения вновь отказывается признавать российскую вакцину "Спутник V", хотя, когда Израиль открывался для туристов в прошлый раз лица, привитые этой вакциной, могли въехать в Израиль и выйти из карантина при условии получения положительного результата серологической проверки. Напомним, вакцина "Спутник" все еще не признана Всемирной организацией здравоохранения

КРИТЕРИИ МИНЗДРАВА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ТУРИСТА ПРИВИТЫМ ИЛИ ПЕРЕБОЛЕВШИМ

Лица, привитые вакцинами Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac:

- Привиты двумя дозами и после получения второй дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля);

- Привиты "бустерной" дозой и с момента прививки прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль.

Лица, привитые вакциной Johnson & Johnson:

-Если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля;

- Привиты "бустерной" дозой вакцины (если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль).

Переболевшие - предъявители цифрового документа (который может быть проверен минздравом) о положительном результате теста NAAT (молекулярный тест – например, ПЦР):

- После теста прошло более 11 дней до въезда в Израиль и не более 180 дней до выезда из Израиля;

- Переболевшие и получившие не менее одной дозы признанной ВОЗ вакцины.

В настоящий момент израильский минздрав принимает такие справки только от граждан стран Евросоюза и еще 22 стран, подключившихся к так называемой "Системе цифровых сертификатов COVID Евросоюза" ( EU Digital COVID Certificate system). В числе этих стран есть Украина и Грузия, но нет России и США.

Список стран, выдающих дигитальные справки, принимаемые израильским минздравом.