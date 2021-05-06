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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2021 г., 20:23

Мандельблит сообщил о начале масштабного расследования трагедии на горе Мерон

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Мандельблит сообщил о начале масштабного расследования трагедии на горе Мерон Эвакуация пострадавших в давке на горе Мерон

В четверг, 6 мая, юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что расследование причин трагедии на горе Мерон будет поручено МАХАШ и полиции, которые будут вести расследование как вместе, так и по отдельности.

Первоначально ожидалось, что Мандельблит объявит о начале широкомасштабного расследования после того, как станет ясно, сформирует ли правительство государственную комиссию по расследованию. Но в данном случае, было важно не упустить время, не позволить возможным фигурантам согласовать показания или уничтожить важные документы.

Мандельблит объявил, что две следственные группы будут работать совместно и координировать свои действия, соблюдая при этом независимость каждой из групп и ее способность выяснить истину.

Контролировать ход расследования будет лично заместитель государственного прокурора адвокат Моми Ламбергер.


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