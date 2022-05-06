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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2022 г., 15:29

Гражданская администрация утвердит строительство для евреев и арабов в Иудее и Самарии

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Гражданская администрация утвердит строительство для евреев и арабов в Иудее и Самарии

Верховная комиссия по планированию и застройке утвердит на следующей неделе строительство 4000 единиц жилья в Иудее и Самарии.

Строительство будет утверждено на фоне возражений со стороны США. Как сообщает "Кешет", представители администрации США требовали воздержаться от утверждения проектов строительства перед визитом в Израиль президента США Байдена. Однако в Иерусалиме настояли на утверждении проектов, согласившись сократить их число с 5800 до 4000.

Помимо этого, как сообщают источники в коалиции, будет утверждено строительство сотен единиц жилья для палестинских арабов в Иудее и Самарии.


Депутат Кнессета Моси Раз (МЕРЕЦ) подверг решение о строительстве резкой критике, заявив, что такое строительство аморально.

Депутат Кнессета Нир Орбах ("Ямина") назвал его важным решением, направленным на благо людей, живущих в Иудее и Самарии.

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