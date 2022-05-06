"Мако": террористы, убившие израильтян в Эльаде, находились в Израиле незаконно

Сайт "Мако" сообщает, что террористы, убившие троих израильтян вечером 5 мая в городе Эльад, находились на территории Израиля незаконно и работали на стройках в Эльаде.

Ранее общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля опубликовали данные о двух террористах, разыскиваемых по подозрению в совершении теракта в Эльада, жертвами которого стали трое израильтян.

Это двое жителей деревни Румана, около Дженина (Палестинская автономия): Асад Юсуф Асад ар-Рафаи (19 лет) и Сабхи Имад Сабхи Абу Шакир (20).

Судя по тому, что ШАБАК и полиция публикуют через СМИ фотографии предполагаемых террористов, убийцы могут скрываться на территории Израиля.

Около 10 утра 6 мая полиция сообщила, что получен судебный запрет на публикацию подробностей расследования (до 06.06.2022).