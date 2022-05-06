Теракт накануне начала сессии Кнессета. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Теракт в Эльаде произошел в тот момент, когда в Иерусалиме заканчивалась церемония награждения лауреатов премии Израиля, мероприятие, по традиции являющееся финалом Дня Независимости. Премьер-министр Нафтали Беннет был в хорошем настроении. Месяц Рамадан закончился, и теракты, совершенные в самом его начале, не превратились в волну террора, возобновление визитов евреев на Храмовую гору прошло относительно спокойно, если не считать раздражения, которое в партии РААМ вызвал визит туда депутата Йом-Това Кальфона. Президент России Владимир Путин извинился за антисемитские высказывания своего министра иностранных дел, а США согласились на созыв комиссии по планированию и застройке в Иудее и Самарии. Это главное требование депутата Нира Орбаха в рамках ультиматума, который он выдвинул Беннету. Казалось, что Беннет почти готов к 9 мая, когда начнется летняя сессия Кнессета.

"Почти" – так как ему не удалось, как и ожидалось, найти базу для поддержки своей коалиции. Она по-прежнему не имеет большинства, а интервью, которые дала в последние дни уже бывшая глава коалиции Идит Сильман, подтверждают, что она не собирается возвращаться в ряды сторонников Беннета.

Очень многое еще до теракта в Эльаде свидетельствовало о том, что начинающаяся сессия Кнессета может стать предвестником новой предвыборной кампании. Министр внутренних дел Айелет Шакед собрала глав своего министерства и распорядилась ускорить завершение начатых проектов. По некоторым утверждениям, опровергнутым впрочем приближенными Шакед, она сказала, что правительству осталось лишь два-три месяца, и надо спешить с завершением реформ. Даже если эта фраза сказана не была, общее мнение в политической системе таково: необходимо полное отсутствие внешних раздражителей для того, чтобы коалиция смогла успешно преодолеть летнюю сессию.

Эта коалиция изначально строилась на предпосылке, что ей удастся сфокусироваться на социально-экономических и иных вопросах, по которым может и нет консенсуса между партиями, формирующими коалицию, но нет и кардинальных противоречий, способных взорвать эту шаткую конструкцию.

Данная предпосылка была одной из ярких иллюстраций wishfull thinking.

Теракт в Эльаде сам по себе не станет поводом к развалу коалиции, однако безусловно ускорит динамику распада. Любые ответные действия Израиля усилят и без того активное давление на Мансура Аббаса с требованием покинуть правительство. В настоящий момент Аббас находится в отпуске, однако в его отсутствие депутаты Мазен Ранаем и Уалид Таха продолжают формировать оппозицию внутри партии РААМ, стремясь как можно быстрее вывести ее из состава коалиции.

В минувшее воскресенье премьер-министр Нафтали Беннет встречался с Мансуром Аббасом, и в окружении премьера были убеждены, что период замораживания членства РААМ в коалиции закончится сразу после начала летней сессии. Однако все сложнее. В РААМ полагают, что период, когда Ранаем и Таха, стиснув зубы, следовали коалиционной дисциплине, завершился.

В коалиции пока не опасаются разрыва союза с РААМ в целом. Однако саботаж со стороны половины фракции сделает жизнь нового, пока еще не назначенного главы коалиции, совершенно невозможной. Мансур Аббас не станет объявлять Ранаема и Таху перебежчиками, и эффективных рычагов давления на них у коалиции нет.

В окружении Беннета убеждены, что опасность, исходящая от РААМ, гораздо серьезней, чем та, что исходит от недовольных в его собственной партии. Два дня назад, в День Памяти павших состоялась встреча министра внутренних дел Айелет Шакед, заместителя министра в министерстве главы правительства Абира Кары и депутата Нира Орбах. Политическая встреча в День Памяти – событие исключительное, и в окружении Беннета сообщение об этой встрече вызвало нервозность. Однако очень быстро стало ясно, что драмы не будет, и речь идет о координации шагов перед открывающейся сессией. Депутаты и министры от "Ямины" могут быть сколь угодно недовольны Беннетом, могут отлично понимать (и понимают), что каждый день продолжения работы нынешней коалиции безвозвратно лишает их авторитета в глазах недавних избирателей, но развал коалиции по их инициативе сегодня равнозначен политической эвтаназии. И судьба Амихая Шикли не оставляет места для сомнений.

На этой неделе глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил, что создание новой правой партии – опасный шаг, который может привести к поражению на выборах. Создание новой партии, напомним, это единственный шаг, способный оставить Шикли в политической системе, так как он не может баллотироваться ни в одной из действующих списков, после того, как он был объявлен перебежчиком. "Использовали и выбросили, очень характерно для Нетаниягу", – заявил в интервью "Кан РЭКА" политический обозреватель Ynet Атила Шомфальби. В "Ямине" понимают, что Шомфальби прав, и что подобное ждет и Сильман, если она будет голосовать с оппозицией. Понимают это не только в "Ямине". С момента выхода Сильман из коалиции очень соблазнительные предложения поступают депутату Шарен Аскель от "Тиква Хадаша". Ей обещано место в предвыборном списке "Ликуда" и пост министра в правительстве, если его сформирует Биньямин Нетаниягу. Даже если Аскель и готова была взвесить эти предложения, то на примере Шикли и Сильман, она отлично знает им цену.

При всей шаткости коалиции, все больше разногласий вырисовываются в оппозиции. В "Яадут а-Тора" возник конфликт после того, как депутаты Моше Гафни, Исраэль Айхлер и бывший глава блока Меир Поруш в интервью различным СМИ заявили, что создание альтернативного правительства в действующем Кнессете предпочтительней новых выборов. Депутаты подчеркнули, что создание альтернативного правительства предпочтительнее даже в том случае, если его не возглавит Биньямин Нетаниягу. Иными словами, лучше коалиция без Биби, заявляют в "Яадут а-Тора", чем Биби и выборы.

При этом в "Яадут а-Тора" нет единого мнения. Депутаты Маклев, Ашер, Брухи, Теслер и Пиндрус не высказываются по этому вопросу, однако за кулисами звучат очень схоже с тем, как высказываются в ШАС. "Мы поддерживали Нетаниягу и продолжаем его поддерживать", – заявил один из депутатов от "Яадут а-Тора".

В самом "Ликуде" также зазвучали новые мотивы. Депутат Кнессета Мики Зоар заявил, что обвал правительства в ближайшее время не является оптимальным для "Ликуда" сценарием. "Лучше дать этому правительству показать всем, насколько оно вредно и разрушительно. Чем дольше оно просуществует, тем убедительнее будет победа правого лагеря на выборах",– сказал Зоар. Не исключено, что эти высказывания связаны с тем, что в "Ликуде" пришли к выводу о невозможности привлечь на свою сторону еще одного перебежчика.

Сессия Кнессета, которая откроется в ближайший понедельник, будет короткой и напряженной. В коалиции поставили перед собой очень серьезную задачу – утверждение государственного бюджета на 2023 год. Сейчас это выглядит как почти невыполнимая задача, но в коалиции звучат оптимистичные прогнозы. "Когда эта коалиция была создана, нам говорили, что она просуществует лишь несколько недель, потом нам говорили, что она развалится сразу после принятия бюджета, потом, что в месяц Рамадан. Ничего этого не произошло. Мы продолжим работать", – заявила в интервью "Кан РЭКА" Стелла Вайнштейн, генеральный директор партии "Ямина". В министерстве финансов, как бы то ни было, продолжают подготовку бюджета.

Уходящая неделя ознаменовалась и изменением, в первую очередь, риторики официального Иерусалима по поводу войны в Украине. Израильские СМИ сообщали, что обсуждается вопрос расширения военной помощи Украине. Несмотря на то, что даже в случае расширения, масштабы этой помощи останутся весьма ограниченными, сам факт таких обсуждений и еще более – факт публикации информации о таких обсуждениях говорит об изменении позиции Иерусалима и о сближении ее с позицией Вашингтона. Связано ли это с приближающимся визитом в Израиль президента Джо Байдена или с антисемитскими, по сути, высказываниями министра иностранных дел России Сергея Лаврова? Комментаторы считают, что прямой связи с этими событиями нет, но общая атмосфера диктует изменение позиции правительства. Cкандал вокруг высказываний главы российского МИДа вынудил и премьер-министра Израиля высказываться гораздо более жестко. До сих пор Беннет оставлял роль "агрессивного политика" Яиру Лапиду, ограничиваясь сдержанными формулировками. Нынешний скандал вынудил Беннета также "перейти в атаку". Извинения российского президента Владимира Путина глава правительства Израиля также занесет в реестр своих дипломатических достижений.

Проблема Беннета заключается в том, что у террористов совсем другие интересы, и теракт в Эльаде "весит" в глазах избирателей неизмеримо больше, чем дипломатические саммиты.

И последнее. На этой неделе умер депутат Кнессета Илан Гилон. Мне неоднократно приходилось общаться с ним в коридорах Кнессета, и всякий раз он оставлял впечатление человека, с которым можно не соглашаться, но ему нельзя не симпатизировать. Он искренне верил в идеи, которые продвигал и продвигал он их не для того, чтобы задавить, разрушить или смять противника, а только и исключительно для того чтобы принести благо, как он его видел. Илан Гилон был близким другом ныне покойного депутата Ури Орбаха. Возможно им и удалось бы создать правительство национального единства. "Многие так любят народ, что забывают о людях", – говорил Гилон. Он о людях никогда не забывал, и поэтому его любили и сторонники, и противники. Светлая память.